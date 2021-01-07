الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا والعظمى 24

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد الجمعة، نهارا دافئ على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويكون الطقس ليلا بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد مع شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

الإسكندرية 22 13

وادي النطرون 23 14

طنطا 24 14

شبين الكوم 24 14

دمنهور 24 14

بلطيم 23 15

مطروح 20 12

السلوم 20 11

سيوة 20 13

بورسعيد 21 15

دمياط 21 14

الزقازيق 23 14

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 23 11

السويس 23 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 24 13

نخل 23 04

نويبع 27 17

طابا 23 14

كاترين 19 05

الطور 25 13

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 24 12

بني سويف 24 11

المنيا 24 10

أسيوط 25 09

سوهاج 27 09

قنا 20 10

الأقصر 28 10

أسوان 29 11

ادفو 29 11

أبوسمبل 28 11

الوادي الجديد 29 08

شلاتين 29 18

أبورماد 28 18

حلايب 26 19

رأس حدربة 26 19​

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