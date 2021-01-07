شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجر الزراعي»: استيراد أكثر من 32 مليون طن من القمح والذرة وفول الصويا والقطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد تقرير رسمي أصدره الحجر الزراعي المصري عن أهم الواردات الزراعية التي تم فحصها من الحجر الزراعى خلال الفترة من 1/ 1/ 2020 حتى 31 /12 /2020، موضحًا أنه تم فحص 13 مليونًا و19 ألف طن قمح و10 ملايين و74 ألف طن ذرة صفراء، و4 ملايين و683 ألف طن فول صويا، و86 ألفا و97 طن قطن، ليصل إجمالي واردات مصر من الثمح والذرة الصفراء وفول الصويا والقطن 32 مليون و973 ألف طن.

ووفقًا للتقرير، تتركز حاليًا جهود الحجر الزراعي المصري في الرقابة على الحاصلات الزراعية الصادرات من خلال اعتماد المحطات ومراكز التعبئة ووحدات المعالجة طبقا للقرار الوزاري رقم 562 لسنة 2019 والقرارات الوزارية المشتركة.

ووفقًا للتقرير بلغ عدد المحطات ومراكز التعبئة التي يشرف عليها الحجر الزراعي المصري للتصدير إلى الخارج 1217 محطة ومركز تعبئة منها 767 محطة، تضم 115 محطة للموالح و198 للبطاطس و136 محطة للعنب و100 محطة للرمان و79 محطة للمانجو، بالإضافة إلى 450 مركز للتعبئة موزعة بين محاصيل الفراولة والرمان والجوفة والفلفل والبصل والمانجو والثوم.

وأوضح التقرير إنه يتم اعتماد المزارع طبقا للقرار الوزارى رقم 670 لسنة 2017 بشأن تنظيم الصادرات الزراعية للخارج والعمل بالمنظومة المشتركة للأصناف التالية (العنب، الرمان، الفراولة، الفلفل، والجوافة)، كما يتم اعتماد وتكويد مزارع الموالح وذلك لتصدير الموالح إلى دول الاتحاد الأوروبى ودول استراليا والصين واليابان.

وأشار التقرير إلى إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الادارة المركزية للحجر الزراعى وشركة محاصيل مصر لرفع احداثيات كافة المزارع التصديرية وذلك لتيسير عملية تكويد المزارع باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية (GPS).

وأعلن الحجر الزراعي في تقرير رسمي عن نشاطه خلال عام 2020 ان عدد المزارع المعتمدة التي قام بالاشراف عليها خلال الفترة من 1/1/2020 حتى 31/12/2020 بلغ1887 مزرعة منها 561 مزرعة للرمان و340 مزرعة فراولة و470 مزرعة عنب و27 مزرعة جوافة و37 مزرعة فلفل و395 مزرعة موالح و57 مزرعة مانجو، موضحًا إنه يتم تشكيل لجان الفحص بمجرد تقدم صاحب الشأن أو من ينوب عنه بطلب للحجر الزراعي حتى لا يكون هناك أي تعطيل لعمليات التصدير أو الاستيراد الخاصة بالشحنات الزراعية.

وأشار تقرير رسمي للحجر الزراعي إنه تم إطلاق المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي لمنظومة الربط الإلكتروني للحجر الزراعي، والتي تتيح قيام الشركات المستوردة والمصدرة بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للحجر الزراعي تمهيدًا لاستكمال باقي الخدمات بطريقة إلكترونية.

وفيما يتعلق بما حققه مصر من فتح أسواق لزيادة الصادرات الزراعية، أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، إنه تم فتح أسواق إنجازات الإدارة المركزية للحجر الزراعي 11 سوقًا جديدة خلال العام الماضي فقط، وهي أسواق نيوزيلندا والبرازيل وأوزبكستان واليابان للموالح المصرية، وأسواق السلفادور أمام الرمان وأسواق الهند وموريشيوس أمام البطاطس المصرية وأسواق إندونيسيا وسلطنة بروناي أمام البصل والجريب فروت، وأسواق السعودية أمام شتلات الموالح المصرية.

وشدد «العطار» على إنه وما زالت جهود الحجر الزراعى مستمرة سعيًا لفتح المزيد من الأسواق الخارجية للعمل على زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تقوم الإدارة المركزية بالتفاوض مع الدول العربية والأجنبية وتوضيح أنظمة الصحة النباتية التي يتم تطبيقها على الصادرات الزراعية المصرية، وذلك من أجل فتح الأسواق التاليه امام المحاصيل الزراعية المصرية وهي أسواق الفلبين أمام العنب والموالح والبطاطس المصرية وأسواق الصين أمام الرمان والبطاطس والمانجو المصري وأسواق تايوان أمام الموالح المصرية.

ولفت «العطار» إلى إنه تم تفعيل منظومة إلكترونية لارسال صور إلكترونية من شهادات الصحة النباتية للشحنات المصرية المصدرة لدول العالم، وذلك في ظل تأخر وصول المستندات بين الدول المختلفة كاحدى تداعيات انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشاره بما يساعد في تيسير إجراءات فحص والإفراج عن الشحنات المصرية المصدرة للخارج.