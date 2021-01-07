شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية مهارات 127 من العاملين بالمحافظات في مركز التنمية المحلية بسقارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، تنفيذ برنامجه التدريبي، الأسبوع المقبل، ضمن فعاليات الأسبوع الـ18، في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بالارتقاء بمستوى العاملين بالمحليات ورفع كفاءتهم ومهاراتهم بالعمل.

وقال بيان صحفي، الخميس، إن البرنامج يشمل عقد دورتين تدريبيتين على تنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الإنسان والعاملين بها، وتنمية مهارات العاملين بوحدات نظم المعلومات الجيومكانية بالمحافظات، إضافة إلى استمرار دورة برنامج إدارة المشروعات (pmp)، وإعداد مدربين TOT ويستفيد من هذه الدورات 127 متدرباً.

وأكد البيان أن عقد الدورات يتم من خلال مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.