شكرا لقرائتكم خبر عن «مزارعو المنيا» يواصلون حصاد وتوريد 36 ألف فدان من قصب السكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مزارعي المنيا، حصاد وتوريد محصول القصب، للعام الزراعي 2020-2021، لمساحة 36 ألف فدان، بإنتاجية 40 طن للفدان، وبإجمالي مليون و440 ألف طن. يتم توريدها إلى مصنع سكر أبوقرقاص، وإنتاج العسل الأسود، وعصارات القصب .

قال المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، واصل المزارعين حصاد 36 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 40 طن للفدان، حيث بدأت شركة سكر أبوقرقاص استلام المحصول، مؤكدا أن أكثر المساحات المنزرعة بجنوب المحافظة .

وأضاف «رضوان»، أن زراعه قصب السكر من الزراعات المعمرة والتي تزيد أعمارها في الإكثار لفترات مابين ٣-٥ سنوات يتم الجني خلال شهر يناير من كل عام لعدد ٤ خلفات ( جنيات )، مؤكدا على دور مديريه الزراعه في توعية للمزارعين بكيفية إنتاج محصول جيد ذات إنتاجيه عاليه.