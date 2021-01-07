شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في لاهاي يهنئ أسقف هولندا بعيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام السفير حاتم عبد القادر سفير مصر في لاهاي، يرافقه القنصل العام للسفارة حازم فوزي، والسكرتير الأول بالسفارة شريف عبد العزيز، بتقديم التهنئة للأنبا أرساني أسقف هولندا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقام السفير بقراءة تهنئة رئيس الجمهورية للمصريين في الخارج بالعيد.

جاء ذلك أثناء إقامة قداس العيد بكاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام، بحضور عدد محدود من الشمامسة والشعب القبطي، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها البلاد بسبب انتشار فيروس «كوفيد-19».