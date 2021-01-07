شكرا لقرائتكم خبر عن «أنور» رئيسا لمنطقة كهرباء مصر الوسطى في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت المهندسة صباح محمد مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والعضو المنتدب، قرارا بتعيين أنور محمد محمود، رئيسا لقطاع شبكات المنيا، بمنطقة كهرباء مصر الوسطى، وهي إحدى الوظائف القيادية من الدرجة الممتازة، ذات الربط السنوي «2640» ولمدة سنتين مع منحه بدل التمثيل المقرر للوظيفة .

وتضمن القرار منح «أنور» علاوة ترقية بنسبة 7 %، من المرتب الأساسي من تاريخ التعيين .

قرار تعيين رئيس كهرباء مصر الوسطي بالمنيا