شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طنطا تؤجل مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن تأجيل مناقشة رسائل الدكتوراه والماجستير إلى يوم 17 يناير 2021 بسبب الإجراءات الاحترازية للحماية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن مناقشات الماجستير والدكتوراه ستكون عند عودتها بحضور الباحث وأعضاء هيئة المحكمين، ولن يزيد عدد الضيوف على ١٠ مع عمل جميع الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويجوز أن يحضر أحد الممتحنين المناقشة عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة الرسالة في حال تعذر حضوره.

وأضاف أن جميع التقارير الفردية والتقرير الجماعي الخاصين بالمناقشة يسلمون لوكلاء الكليات لشؤون الدراسات العليا عقب المناقشة بفترة لا تتجاوز أسبوعين لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لإعلان نتيجة المناقشة.