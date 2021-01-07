شكرا لقرائتكم خبر عن «سانت كاترين..آذان وترانيم».. «الآثاريين العرب» يصدر فيلم وثائقي احتفالا بميلاد المسيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الاتحاد العام للآثاريين العرب برئاسة الدكتور محمد الكحلاوى فيلمه الثاني «دير سانت كاترين قيمة عالمية استثنائية- آذان وترانيم»، والمادة العلمية لخبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للاتحاد، تنفيذ وإخراج محمد ضياء الدين مصور .

وقال الدكتور محمد الكحلاوي رئيس الاتحاد العام للآثارين العرب، إن هذا هو الفيلم الثاني في سلسلة أفلام وثائقية يصدرها الاتحاد، مشيرا إلى أن الفيلم الأول قدم عرضًا علميًا لأول مرة لتاريخ الدير وتفاصيل جدرانه الخارجية وإشارة للمنشآت الداخلية من خلال المسقط الأفقي للدير، وحقق نجاحًا باهرًا مما دفعنا للتعجيل بصدور الفيلم الثاني، وسيسهم الفيلم في الترويج للسياحة الروحية والثقافية وتنشيط السياحة الداخلية بمصر .

من جانبه أكد الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامي للاتحاد العام للآثاريين العرب، أن هذا الفيلم يمثل الجزء الثاني للفيلم السابق الذي صدر منذ أيام حتى يتعرف المشاهد على كل معالم الدير من الخارج والداخل.

وقال إن هذا الجزء يحمل اسم «ترانيم وآذان»، حيث يصطحب المشاهد في رحلة روحانية تشعره بالراحة النفسية بتعانق ترانيم رهبان الدير وأجراس برج كنيسة التجلى مع الآذان بالجامع الفاطمي بالوادي المقدس، حيث العليقة الملتهبة التي ظلت مشتعلة بمعجزة إلهية فلا النار أحرقت الشجرة ولا مائية الشجرة أطفأت النار .

وأضاف أن الرحلة تنطلق بدق أجراس الكنائس وآذان الفجر وتنتهي بعد الغروب بظهور أنوار الدير الروحية والضوئية مرتديًا ثوب القداسة والجمال إيذانًا للزوار والحجاج ببدء الصعود إلى جبل التجلي الأعظم حيث ناجى نبي الله موسى ربه وتلقى ألواح الشريعة انتظارًا لأجمل منظر شروق في العالم.

وأوضح «ريحان» أن الفيلم يتضمن تقنية مبتكرة حيث يظهر الموقع المراد عرضه على المسقط الأفقي مع معلومة بسيطة يليها عرض تفاصيل الموقع مما يتيح للمشاهد التجول في رحلة داخل الدير من خلال المسقط الأفقي .

ويقدم الفيلم في بدايته عرضًا لتاريخ الدير وحكاية سانت كاترين يليها معالم الدير الممثلة في كنيسة التجلي بمكوناتها «النارثكس» الذي أضيف في العصر الفاطمي وصالة الكنيسة المكونة من صحن أوسط وجناحين جانبين وكنائس جانبية يليها الإيكونستاسس الحامل لأشهر أيقونات الدير، وهيكل الكنيسة الذي يضم المذبح وفسيفساء التجلي، لافتا إلى أنها أجمل وأقدم فسيفساء في العالم من القرن السادس الميلادي.

كما يشرح الفيلم، تفاصيل كنيسة العليقة الملتهبة التي أنشأتها الإمبراطورة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين في القرن الرابع الميلادي في حضن شجرة العليقة الملتهبة، وتحوى مذبح دائري مقام فوق بلاطة رخامية تحدد الموقع الحقيقي للشجرة ومن يدخلها حتى الآن يخلع نعليه تأسيًا بنبي الله موسى .

وأضاف ريحان أن الفيلم يعرض لمعالم الجامع الفاطمي ومعصرة الزيتون أسفل الجامع ومعالم الوادي المقدس الذي يشمل شجرة العليقة وبئر موسى ومتحف الدير الذي أنشئ عام 2001 بعد تحويل قاعة ذخائر وأيقونات الدير القديمة «السكيفو فيلاكيون» بعد ترميمها إلى قاعة عرض متحفي دائم تضم أيقونات الدير، وأواني الدير المقدسة وملابس الرهبان ومخطوطات الدير، إلى جانب أشهر المعروضات وهي «أيقونة السيد المسيح ضابط الكل» القرن 6م والتوراة اليونانية الشهيرة «كودكس سيناتيكوس» والإنجيل السرياني «البالمبسست» والعهدة النبوية .

كما يعرض الفيلم لمعالم مكتبة الدير المكتبة الثانية على مستوى العالم من حيث مخطوطاتها بعد مكتبة الفاتيكان ومعرض الجماجم في وسط حديقة الدير.