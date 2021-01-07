شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بمدينة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والعضو المنتدب، قطع مياه الشرب، عن 4 مناطق بمدينة المنيا، تبدأ من أمام الوحدة المحلية، مرورا بالمدرسة القومية، ومن شارع الحسيني، حتى شارع الحرية، بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط 4 بوصة زهر أمام النصر الرياضي شمال المنيا.

وقال «الشهاوي» إن انقطاع المياه مستمر لحين إصلاح الخط، وإعادة ضخ المياه.