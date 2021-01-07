شكرا لقرائتكم خبر عن متاحف الإسكندرية تحتفل بعيد الميلاد المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت متاحف الإسكندرية على مشاركة زوارها ومتابعيها خاصة الأقباط، الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة، من خلال عرض تمثال للسيد المسيح عليه السلام ليتم التفاعل معها عبر صفحات الاستفتاءات الشهرية.

في المتحف اليونانى الرومانى، تم عرض تمثال من مقتنياته المحفوظة في متحف مكتبة الإسكندرية والمعروض فيه حاليا، وهو يمثل السيد المسيح عليه السلام، في هيئة راعي صالح، يحمل الحمل على عاتقه، وهو تمثال من الرخام عثر عليه في مرسى مطروح.

وفي متحف الإسكندرية القومي، تم الإعلان عن استقبال مشاركات الجمهور في «ورشتك من البيت» بعنوان «ميلاد السيد المسيح».

وعن كيفية المشاركة في المسابقة، ذكر المتحف أنه يمكن زيارة متحف الإسكندرية القومي واختيار القطعة المفضلة لديك والتي تتعلق بميلاد السيد المسيح ثم تنفيذها في المنزل عن طريق الرسم أو النحت أو أي طريقة مبتكرة، مشيرا إلى أن المشاركة مفتوحة طوال شهر يناير الجاري.