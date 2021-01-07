شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنيا»: التعاقد مع «فوري» لشحن العدادات مسبقة الدفع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، العمل على سرعة وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين بدون أي مشقة وعناء وتطبيقا لسياسة التحول الرقمى الذي تتبعه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القابضة وشركاتها التابعة، فإنه يمكن للعملاء تسجيل القراءات الخاصة بهم من خلال تطبيق «قراءتى» والذى يمكن للعميل من خلاله تسجيل القراءة الخاصة به بالإضافة إلى تصوير العداد وإرسال الصور من يوم ١ إلى ١٥ من كل شهر هذا ويمكن تحميله من خلال https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading، بالإضافة إلى البدء في استخدام أجهزة الـ«هاند هيلد» في تسجيل القراءات بصفة دورية والتأكد من القراءات الفعلية المسجلة.

وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة «فورى»، والتى يقوم العميل من خلالها بشحن العداد مسبق الدفع دون تعب أو مشقة، مشيرا إلى أنه يمكن للعميل أيضا التقدم بشكواه من خلال تطبيق الموبايل «125» والذى يمكن تحميله من خلال ال(HCWW-125) لاستقبال شكاوى المياه والصرف الصحى وكافة الخدمات أو من خلال التواصل من أي خط أرضى على 125، أو من خلال الهاتف المحمول على رقم ٠١٢٧١١٩٦١٩٦، والواتس اب على رقم ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧.