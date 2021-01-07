شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين بالإسكندرية: نقل مقر الإشتراكات تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية، عن نقل مقر اشتراكات العام الجديد والرعاية الصحية من مقر النقابة في الشاطبى إلى مركز الخدمات بنادى المهندسين سابا باشا.

وقال الدكتور محمد هشام سعودى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، إن قرار النقل يأتى بعد ما تلاحظ خلال الأيام السابقة من توافد أعداد كبيرة من المهندسين وذويهم، وذلك حرصا على سلامتهم وإتساقاً مع القرارات الرسمية تنفيذا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، أوضح المهندس كريم الكسار، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أنه اعتباراً من السبت الموافق 9 يناير 2021 سيتم تجديد إشتراكات النقابة 2021 وتجديد الأشتراكات والإشتراك الجديد بمشروع الرعاية الصحية لعام 2021 بمركز خدمات النادي بسابا باشا «فقط» وذلك يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً عدا الجمعة من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى السابعة مساءً، وبالنسبة لخدمة تحويلات التحاليل والأشعة واستخراج خطابات المستشفيات فستكون متاحة بمقر النقابة بالشاطبي بجانب توافرها بمركز خدمات النادي.

وأضاف«الكسار»، أنه بالنسبة لتقديم مساهمات المهندسين فستظل متاحة كما هي بمقر النقابة بالشاطبي في مواعيد عمل النقابة يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الرابعة مساءً عدا يومي الخميس والجمعة، علماً بأن دفع وتجديد الاشتراك والرعاية الصحية متاح على أبلكيشن نقابتي دون الحاجه للذهاب إلى النادي أو النقابة.