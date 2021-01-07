شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنيا»: استقبال وحل ١٧ ألف شكوى خلال ٢٠٢٠ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، بأن الشركة استقبلت وحلت ١٧٠٠٠ شكوى خلال عام ٢٠٢٠.

وأضاف «الشهاوى»، أن الشكاوى تم ورودها عن طريق الخط الساخن (١٢٥)، حيث تم استقبال ١٤٨٩٤شكوى مياه وصرف وتجاري وجودة عن طريق الهاتف الأرضي والموبايل والواتس والموقع الالكتروني للقابضة وتطبيق 125 بالإضافة إلى ٧٨٢ شكوى في الصحف والبوابة الموحدة ووزارة الإسكان والمواطنين بالقابضة و٦٠٠ شكوى من مجلس النواب و٣٠٠ شكوى أون لاين و٧٤ شكوى مواقع الكترونية و٤٤ مواقع التواصل الاجتماعى و٣ من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية و٢٢شكوى من مصادر أخرى، كما ورد للشركة من إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة عدد ٢٨١ شكوى منها ٣٠ شكوى من البوابة الموحدة.

وأكد أن الشركة تولى أهمية كبيرة لمثل هذه الشكاوى وتعمل على حلها في أسرع وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.