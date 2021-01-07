شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يهنئ وزيرة الهجرة بحلول عيد الميلاد المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ببرقية تهنئة للسفيرة نبيلة مكرم، وزيـرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وجاء نص البرقية كالتالى: «يطيب لى أن أبعث لكم أصدق التهانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا لكم موفور الصحة والسعادة، وأن يكون عام خير وأمن وسلام على مصرنا وشعبها العظيم، ولجميع العاملين بوزارتكم الموقرة كل التوفيق والتقدم والازدهار».