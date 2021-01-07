شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار مكون من طابقين بالمنيا دون أضرار بشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهار منزل مكون من طابقين خالي من السكان، بمدينة مغاغة شمال المنيا، دون أضرار بشرية. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانهيار عقار مكون من طابقين خالي من السكان، بشارع الزهار بحي شرق مغاغة، ملك أحمد قطب محمد عبدالجواد، دون أضرار بشرية.

تم التدخل وفصل الكهرباء والمياه عن العقار، وتبين أن العقار لا يمثل إعاقة لحركة المرور، وتم فرض كردون أمني على العقار حفاظا على حياة المواطنين. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.