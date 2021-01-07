شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 21 مركزًا للدروس الخصوصية ومقهيين ومصادرة 62 شيشة فى البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت حملة للمرور على مقار ومراكز الدروس الخصوصية فى مراكز كفر الدوار وأبو حمص ودمنهور والمحمودية وإيتاى البارود والنوبارية وأبو المطامير والتحرير والرحمانية، أسفرت عن غلق 21 مركزًا للدروس الخصوصية فى محافظة البحيرة.

فى كفر الدوار تم غلق 13 مركزًا للدروس الخصوصية 4 منها فى قري النص وكدوة الكريون التابعين لمجلس قرية منشأة بولين و4 أخري فى قرية دفشو، وكذلك 5 مقرات فى منطقتى منشأة الأوقاف والتمليك، وفى دمنهور قامت لجنة بغلق وتشميع 6 مقرات بشارعي عبد السلام الشاذلي ومسجد الرحمن، وفى المحمودية تم غلق مركزين للدروس الخصوصية لمادتي الكيمياء واللغة العربية.

وقامت حملتين للاشغالات فى مركزي كفر الدوار وحوش عيسى بغلق عدد مقهي فى كفر الدوار ومصادرة 2 شيشة، كما أغلقت حملة أخري مقهي آخر فى حوش عيسي وصادرت 50 شيشة.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالمرور على مقار الدروس الخصوصية وغلقها وكذلك المقاهي وأماكن التجمعات فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

غلق وتشميع 21 مركزًا للدروس الخصوصية ومقهيين ومصادرة 62 شيشة فى البحيرة

غلق وتشميع 21 مركزًا للدروس الخصوصية ومقهيين ومصادرة 62 شيشة فى البحيرة

غلق وتشميع 21 مركزًا للدروس الخصوصية ومقهيين ومصادرة 62 شيشة فى البحيرة

غلق وتشميع 21 مركزًا للدروس الخصوصية ومقهيين ومصادرة 62 شيشة فى البحيرة