أخبار مصر

الأرصاد تعلن استمرار الضباب حتى الظهر بهذه المناطق وتكشف السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الضباب حتى الآن على بعض المناطق من شمال شرق الدلتا وغرب البلاد.

وقالت الهيئة، في بيان: "لا تزال بعض المناطق من شمال شرق الدلتا وغرب البلاد تحت تأثير الضباب تبعا لآخر صور الأقمار الصناعية".

وأوضحت أن ذلك يرجع إلى اندفاع كتلة هوائية رطبة قادمة من امتداد مرتفع جوي يعمل على الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية.

وتستمر هذه الحالة من الاستقرار إلى منتصف الأسبوع القادم، مطالبة بتوخي الحذر التام من بداية الليل حتى الصباح بسبب انخفاض الرؤية الأفقية.​

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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