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"مدفعوش الغرامة".. الداخلية: عرض 549 شخصا على النيابة العامة بسبب عدم ارتداء الكمامة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية ضبط عدد 17710 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (17161)؛ وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال عدد (549) لعدم سداد الغرامة المقررة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس () المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد (17710) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (17161).. وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال عدد (549) لعدم سداد الغرامة المقررة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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