"خطوط من غير عقود".. ضبط شاب بحوزته 2000 خط هاتف محمول لبيعها في السوق السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لحيازته كميات كبيرة من خطوط الهواتف المحمول غير مصحوبة بعقود للإتجار بها بالسوق السوداء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) حال استقلاله سيارة ملكه وبحوزته (2030 خط هاتف محمول – عدد 18 بطاقة رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة – مبلغ مالى) .

بمواجهته إعترف بتحصله على خطوط الهواتف المحمولة من بعض الموظفين بفروع بعض شركات الإتصالات "جارى تحديدهم وضبطهم".

كما أقر بحيازته لبطاقات الرقم القومى بقصد إستخدامها فى تفعيل الخطوط المضبوطة لترويجها وبيعها لعملائه بدون عقود وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أضاف بتحصله عليها من بعض أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية ، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.