"نصابين الفيسبوك".. ضبط عاطلين لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطلين بالقاهرة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعى والاستيلاء على أموالهم بأسلوب المغافلة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات.. ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (مواطنين) بسابقة تعرفهما على أحد الأشخاص من خلال إحدى الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى خاصة بالمستلزمات الطبية، واتفقا على التقابل معه بدائرة القسم لشراء كمية من القفازات والكمامات الطبية مقابل مبلغ مالى، وعقب وصولهما للمكان المتفق عليه حضر شخصان يستقلان سيارة غافلهما واستوليا منهما على حقيبة يد بداخلها المبلغ المالى المشار إليه وفرا.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلين– لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام أول) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهما (سلاح أبيض– مبلغ مالى).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأن المبلغ المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة السرقة، وحيازتهما للسلاح الأبيض بقصد الدفاع، كما أضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهماهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.