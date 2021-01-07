بتهمة البلطجة وحيازة "كلب" بدون تصريح.. النيابة تأمر بحبس شاب في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمر المستشار هشام رفعت الشريف، رئيس نيابة إمبابة، بحبس شاب روع آخر وهدده بـ"كلب" داخل موقف سيارات بمنطقة امبابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم تهمتي البلطجة وحيازة "كلب" بدون تصريح من الجهات المختصة.

البداية كانت بتداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) لشخص يقوم بترويع المواطنين بإستخدام (كلب).

أسفرت تحريات الأجهزة الأمنية أمكن تحديد هوية الشخص المعنى بالفيديو وتبين أنه عامل - وتبين ورود بلاغ لقسم شرطة إمبابة من طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق مصاب بسحجات بالساعد واليد والقدم ، بأنه حال تواجده بموقف سيارات في امبابة حدثت مشادة كلامية بينه وبين عامل كارته تطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها الشخص المعنى بالفيديو لمناصرة عامل الكارته ممسكاً كلب وتعدى عليه محدثاً إصابته، حيث تم ضبط (عامل الكارتة) وإتخاذ الإجراءات القانونية قبله وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله.

هذا وقد أمكن ضبط المعني بالفيديو وبحوزته (الكلب) المستخدم في الواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.