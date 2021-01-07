شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مقاهي وتحرير 15 محضرًا في حملة لضبط غير الملتزمين بـ«إجراءات كورونا» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت سلطات مدينة الأقصر بالتنسيق مع شرطة المرافق ورؤساء الأحياء والمتابعة الميدانية، خلال الجولة تم غلق عدد من المقاهي لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية من قياس درجة الحرارة لرواد المقهى قبل الدخول، وتحرير 15 محضرًا لعدم ارتداء العاملين بتلك المقاهى ورواد المقهى كمامات طبية، وتحصيل الغرامة الفورية، وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي وتغريمهم كل مقهى بغرامات فورية تقدر بـ4 آلاف جنيهًا.

من جانبه، شدد محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، على استمرار عمل جميع الجهات المعنية لمتابعة الالتزام بكافة التعليمات المقررة وتطبيق كافة الإجراءات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بعدم الالتزام بارتداء الكمامات ، مناشدًا جموع المواطنين من أبناء المحافظة بالالتزام بكل الإجراءات الوقائية والمساهمة مع كل الجهود التي تقوم بها الدولة لمجابهة ومواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.