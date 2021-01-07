شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الكرنك الدولي: خروج وتعافي ٦ حالات من مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الكرنك الدولى، اليوم، بأنه تم خروج وتعافي ٦ حالات من مصابي فيروس كورونا بعد التأكد من سلبية العينة، وتحول عيناتهم إلى سلبية.

وقال «عمر» إنه يوجد في قسم العزل كافة الخدمات والإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، وله ممر خاص لحالات العزل، مؤكدا توافر كافة المستلزمات للمستشفى.

وناشد مدير المستشفى، المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بالمطهرات واستخدام المعقمات للحد من انتشار فيروس كورونا.