شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتغريم 15 منشأة لمخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية بشرق الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة على المنشآت والمطاعم والمحال التجارية، بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

شارك في الحملة ممثلين من «الطب البيطري والصحة والقوى العاملة ورخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي».

ومن جانبه، قال محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية، إن الحملة أسفرت عن تغريم المحال الغير مطبقة للإجراءات الاحترازية سواء للعاملين أو المترددين عليها بشوراع النصر، هليتون، وعزبة حجازي.

وأضاف رئيس حي شرق، أن الحملة أسفرت عن غلق ٧ منشأت متنوعة لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتغريم ٨ أخرى، بالإضافة إلى تغريم الأشخاص غير مرتدي للكمامة.

وأشار «هيلع» إلى إن إجمالي مبلغ الغرامات التي تم فرضها على المخالفين بلغت ٢٤ ألف جنيه.

ووفقا لمجلس الوزراء، تُحصل غرامة فورية بقيمة 50 جنيهًا على غير الملتزم بارتداء الكمامة، وغرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه للمنشآت المخالفة، مع غلق المنشأة إداريًا لمدة أسبوع.

ويشمل القرار ارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسي وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة.

غلق ٧ منشأت مخالفة وغرامات فورية لعدم إرتداء الكمامة شرق الإسكندرية- صور

غلق ٧ منشأت مخالفة وغرامات فورية لعدم إرتداء الكمامة شرق الإسكندرية- صور

غلق ٧ منشأت مخالفة وغرامات فورية لعدم إرتداء الكمامة شرق الإسكندرية- صور

غلق ٧ منشأت مخالفة وغرامات فورية لعدم إرتداء الكمامة شرق الإسكندرية- صور