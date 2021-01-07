شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يشكر الرئيس لتهنئته بعيد الميلاد: عودّنا دائما بالحضور منذ 2015 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتهنئته بعيد الميلاد المجيد.

وقال: «نقدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي عودنا دائماً أن يهنئنا بالعيد بحضوره منذ عام ٢٠١٥ وهذا الحضور يفرحنا جميعًا وأن كنّا هذا العام بسبب جائحة كورونا والظروف الصحية التي تسود العالم فقد فضل أن يتصل بنا عبر video conference في رسالة طيبة ومهنئًا جميع الأقباط في مصر وفِي كل العالم».

وأضاف في مستهل عظته الروحية في قداس عيد الميلاد المجيد، من دير وادى النطرون مساء أمس: «أشكره كثيرًا ونصلي لأجله ومن أجل كل المسئولين في بلادنا الحبيبة، نحن نشكره على هذه المشاعر الطيبة، ونرفع أيدينا إلى الله تبارك اسمه ونصلي من أجل بلادنا وكل العالم وأن يرفع عنا هذه الجائحة وينعم على الجميع بالصحة والعافية».

ووجه البابا الشكر لجميع المهنئين من الوزراء وكبار رجال الدولة وذكرهم بالاسم، قائلاً: أهنئكم أيها الأحباء بعيد الميلاد المجيد لعام ٢٠٢١ وهو العيد الذي نفتتح به السنة الميلادية، أهنئ جميع الكنائس القبطية في مصر وفي خارج مصر في المهجر، أهنئ جميع الآباء المطارنة والاساقفة والاباء الكهنة والقمامصة والقسوس والشمامسة وكل الشعب وكل الأراخنة والشباب والأطفال في كل كنائسنا وإيبارشياتنا في مصر وفِي بلاد المهجر، وفِي امريكا ودوّل اروبا وفِي دول أفريقيا وفِي أورشليم القدس وفِي منطقة الخليج وبعض دول آسيا وفِي أستراليا، أهنئكم جميعًا بهذا العيد، وبالأصالة عن نفسي وعن المجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية وهيئة الأوقاف القبطية والمجلس الملي العام والمجالس الفرعية وكافة الهيئات القبطية والإكليروس وكل الشعب بمصر والخارج وبلاد المهجر، أيضًا اقدم كل الشكر والتقدير لكل من أرسل برقيات أو اتصل تليفونيًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للتهنئة بالعيد.

وقال تلقينا اتصالًا كريمًا من المستشار عدلي منصور الرئيس السابق وتلقينا تهنئة بالعيد من الرئيس محمود عباس أبومازن رئيس دولة فلسطين والرئيس عارف علوي رئيس باكستان، وأيضًا هنأني بالعيد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وهنأنا تليفونيًا بالعيد المجيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأيضًا هنأنا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر وهنأنا أيضًا الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أرسل لنا تهنئة طارق عامر محافظ البنك المركزي والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واتصل بنا تليفونيًا الفريق أول محمد أحمد ذكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، هنأنا أيضًا بالعيد الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية واللواء أركان حرب محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي، كل الاحترام والتقدير والاعتزاز لقواتنا المسلحة حماة مصر ودرع الوطن.

وتابع: «هنأنا أيضًا الوزير عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة، وهنأنا أيضًا ببرقيات تهنئة رقيقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كما نشكر نواب ومساعدي ومدير الأمن والقطاعات الأمن الوطني والأفراد على مجهوداتهم في تأمين الصلاة بجميع الكنائس ومتابعة التزام الشعب بالإجراءات الاحترازية كل الشكر والتقدير للرجال الشرطة الساهرين على حفظ الأمن والامان تلقينا أيضًا تهنئة رقيقة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ويسعدنا في هذا المقام أن نقدم الشكر لكل العاملين في الفرق الصحة الأطباء والتمريض والفنين وكل العاملين ومجهوداتهم التي يقدمونها ليلًا ونهارًا وسط خطرًا داهم وتضحيات جسام دون كلل أو خوف نقدم لهم الشكر والتقدير بكل قلوبنا ونصلي من أجل سلامتهم جميعًا».

وأضاف: «تلقينا أيضًا من الوزراء السفير سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، محمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والأصلاح الإداري والدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والوزير محمد معيط وزير المالية واللواء محمد شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتماعات العمرانية، والفريق كامل الوزير وزير النقل والمستشار عمر مروان وزير العدل وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام والمستشار علاء الدين فواد وزير شؤون المجالس النيابية ونيفين جامع وزير ة التجارة والصناعة ونيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ومحمد محمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني ولواء مهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للانتاج الحربي».

وأكمل: «ومن المحافظين اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء هشام عبدالعزيز محافظ البحيرة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء أشرف عبدالباري محافظ أسوان واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية واللواء أشرف الدودي محافظ قنا والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والمستشار مصطفي خالد محافظ الأقصر واللواء عمرو محمد حنفي محافظ البحر الأحمر واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كما نشكر أيضًا القضاة الأجلاء المستشارين رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء الأندية القضائية وأعضائها ورؤساء المحاكم والهيئات الوطنية للأنتخابات ورؤساء النيابات العامة اللذين هنئونا بالعيد نخص بالشكر المستشار عبدلله عمر رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة والمستشار حمادة الصاوي النائب العام».

واستطرد: «كما هنأنا أيضًا المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ وفيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ولفيف من أمناء ووكلاء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ كما هنأنا بالعيد المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأيضًا تلقينا التهنئة من عدد من نواب الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء كذلك لفيف من رؤساء البعثات الدبلوماسية وسفراء الدول المعتمدين لدى مصر، منهم سفير المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين ومملكة البحرين ودولة بيرو وبوركينا فاسو وسفارة فرسان ملطى، نشكر أيضًا رؤساء المجالس القومية المتخصصة والهيئات والمصالح والأجهزة الحكومية والرقابية لتهنئتهم لنا بالعيد نشكر أيضًا رؤساء الجامعات ونوابهم ووكلاءهم وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية ونخص منهم جامعات بني سويف وأسيوط ودمنهور والزقازيق وبنها، كما هنئنا بالعيد أيضًا عدد من الوزراء المحافظين السابقين وبرلمانين السابقين، من الوزراء السابقين المهندس ياسر القاضي واللواء ابو بكر محمود الجندي والدكتور خالد فهمي والدكتور جلال مصطفى سعيد ومنير فخري عبدالنور والدكتورة فينيس كامل جوده والدكتورة نادية زخاري والسفيرة مشيرة خطاب والدكتور هاني قدري دميان والدكنورة عائشة عبدالهادي والدكتورة درية شرف الدين والدكتورة مها الرباط والمهندس هشام عرفات والدكتور عمرو عزت سلامة والدكتور عادل عدوي والدكتور مفيد شهاب والسيد أسامة صالح والسيد أشرف سلمان ودكتور مهندس أسامة كمال».

وتابع: «نشكر أيضًا السادة رؤساء الأحزاب ونوابهم والائتلافات السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين والنقابات العامة والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي الذين هنئونا بالعيد، نشكر كل من هنأنا من رؤساء الكنائس والطوائف بمصر وبالخارج ونقدم شكر إلى وزارة الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ممثلًا في الهيئات الوطنية للإعلام والصحافة ورئيس التلفزيون المصري لنقلهم لصلاة القداس على الهواء مباشرة، نشكر جميع القنوات الفضائية المصرية والعربية والأجنبية والإذاعة المصرية وجميع وكالات الأنباء والصحف والمجلات التي تقوم بنقل القداس الإلهي».