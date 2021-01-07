شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تتجاهلنا.. نقيب الفلاحين يقرر تجميد نشاط النقابة: «لم نمثل في الشيوخ والنواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أنه تم تجميد نشاط النقابة العامة للفلاحين المشهره برقم466/2/2011 على مستوى الجمهورية،

لافتا إلى أن السبب الأساسي لهذا الإجراء هو تهميش الحكومه لطلبات الفلاحين.

وأضاف «أبوصدام» إنه بالتشاور مع أعضاء مجلس إدارة النقابة العامه للفلاحين ومع النقباء الفرعيين ورؤساء الأمانات العامة، ونظرا لكم الخسائر الفادحه التي تعرض لها غالبية الأعضاء من الفلاحين نتيجة لتدني أسعار المحاصيل الزراعية وتهميش الحكومه لطلبات الفلاحين وعدم جدية المسؤولين في التعامل مع أعضاء النقابه فقد تقرر تجميد جميع أنشطة النقابه العامه للفلاحين على مستوى الجمهوريه لحين إشعار آخر.

وأشار «أبوصدام»، إلى أن من الأسباب المهمه لهذا الإجراء شعور الفلاحين بعدم تمثيلهم تمثيل ملائم في مجلسي الشيوخ والنواب طبقا لما نص عليه الدستور، والمماطلة في صدور قانون نقابة الفلاحين المهنيه والتضييق على النشاط النقابي المستقل، مما أجبر أعضاء النقابة العامه للفلاحين المستقله على اتخاذ هذه الخطوة احتجاجا على ما يحدث.

واوضح «أبوصدام»، أنه يناشد الحكومه المصريه الاهتمام بالفلاحين والوقوف معهم لتدني أحوالهم الاقتصاديه في السنوات الأخيرة، راجيا من كل الفلاحين التحلي بالصبر حتى إصلاح الأمور، مؤكدا على رغبته في عدم الاستمرار نقيبا للفلاحين بعد انتهاء مدة رئاسته للنقابه في شهر فبراير المقبل، على أن يظل محامي لكل الفلاحين ومتمنيا لكل المصريين الخير والرفعه والازدهار.