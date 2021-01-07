شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ثبوت إعطائهما دروس خصوصية.. إيقاف معلمين 3 أشهر وإحالتهما للنيابة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرر إيقاف اثنان من المعلمين بإحدى المدارس الرسمية لغات بإدارة شرق التعليمية، ثلاثة أشهر عن العمل مع إحالتهما للنيابة الإدارية بعد ثبوت إعطائهم دروس خصوصية للطلاب داخل مدرسة جلال قريطم الخاصة التابعة لإدارة شرق التعليمية يوم جمعة، دون وازع أو خوف من القانون مستغلين الظروف الراهنة والتربح وتحقيق مكاسب مالية.

وأضاف «سعد»، أن القرار جاء بناءاً على المذكرة المعروضة منه، بناء على عرض من مدير عام إدارة شرق التعليمية، وعليه تم إصدار القرار على إثر المذكرة.

وأوضح أن ما قام به المعلمان يتنافى مع أخلاقيات المهنة والتى يتعين على شاغلها أن يترفع عن صغائر الأعمال وأن يسلك في تصرفاته سلوكا يتوافق مع الاحترام والتقدير الواجب مما يجعله مثلا وقدوة، وأن ما أقدموا عليه هو أمر في غاية الخطورة وهو ما يستوجب معه أخذه بالشدة الرادعة ليكون عبرة لغيره ممن يفكر في ارتكاب مثل هذه الأمور. وأشار إلى تفعيل قرار المحافظ بتشكيل لجان للمرور على السناتر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد أن الواقعة بها درجة كبيرة من الجسامة والتجاوز مما يتطلب اتخاذ إجراء حاسم ورادع تجنبا لحدوث ذلك مستقبلا، محذرا من تكرار مثل هذه الوقائع التي تنال من مكانة المعلم وتشويه صورته بين طلابه والمجتمع، وفى الوقت ذاته وجه الشكر لجميع المعلمين والذين تضاعف جهودهم في الفترة الحالية وشرحوا مناهجهم بطريقة التعليم عن بعد، وتضافر جهود كافة طوائف المحافظة في شتى المجالات، وطالبا المعلمين الوقوف جنبا إلى جنب لمساعدة طلابهم لعبور تلك الأزمة الراهنة.