شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: الصادرات تتخطي حاجز الـ5 ملايين طن رغم تأثر التجارة الدولية بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقرير عن حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020، موضحًا أن حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال هذه الفترة بلغ 5.153 مليون طن رغم ظروف تفشي فيروس كورونا تأثر حركة والنقل التجارة العالمية وهو ما يوضح نجاح مصر في ادارة الصادرات الزراعية رغم هذه التحديات.

ووفقا للتقرير حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، فإن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة وهي الموالح، البطاطس، البصل، البنجر، الرمان، العنب، البطاطا، المانجو، الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، الفاصوليا الطازجة، الجوافة، الفلفل،‏ بإجمالي 3 ملايين و554 ألفا و359 طنا، موضحًا أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و594 ألف و579 طنا، بالإضافة إلى تصدير 686 ألف 973 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

وأوضح التقرير انه تم تصدير 431 ألف و552 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البنجر المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 344 ألف و970 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 138 ألف و873 طن.

وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر من الرمان حصلت على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 101 الف و96 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السابع بإجمالي 95 ألف و742 طن، يليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 52 ألف و182 طن.

ولفت التقرير إلى أن صادرات الثوم احتلت المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 الف و315 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 33 ألف و567 طن.

ووفقا للتقرير حصلت الفاصوليا على المركز الحادي عشر بإجمالي 25 الف و523 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 9206 طن، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 4781 طن.