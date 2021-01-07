شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين وكيلين لكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية بجامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور سعيد عبد الله لافى رفاعى، رئيس جامعة العريش، قرارا بتعيين الدكتور كمال طاهر موسى، وكيلا لكلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الشافى عبد السميع، وكيلاً للكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار بيان لجامعة العريش إلى أن ذلك جاء بناء على ترشيح الدكتور أشرف الدكر، عميد كلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية، حيث وافق رئيس الجامعة، وأصدر قرارا بتعيينهما.