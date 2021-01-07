شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. فوز قائمة العلمين و8 مرشحين بعضوية برلمان الشباب 2021 في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت قائمة العلمين، و8 مرشحين بمقاعد العضوية في برلمان الشباب 2021، كنموذج محاكاة لمجلس الحياة السياسية المصرية النواب الحقيقى في الاسكندرية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه لأول مرة يتم إجراء انتخابات برلماني الطلائع والشباب الكترونية في المحافظة بجميع مراحلها، بدءاً من الترشح والتصويت انتهاء بالفرز وإعلان النتائج.

وأشارت إلى أن البرلمانيين (الطلائع والشباب)، جرى تنفيذها في إطار الاهتمام بالتثقيف السياسي، وانطلاقا من أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الاستراتيجية ٢٠٣٠، وأن التحول الرقمي هو ذراع رئيسية فاعلة من أذرع التنمية المستدامة، وهو مستمر ومتجدد مع التقدم المتواصل، بل والمتسارع، الذي تشهده التقنية وتطبيقاتها ويلقى هذا التحول اهتماما كبيرا على مستوى العالم، ومن هذا المنطلق نفذت المديرية أول انتخابات الكترونية لبرلماني الشباب والطلائع.

وقالت أن الانتخابات جرت تحت شعار «كن مؤثراً»، مشيرة إلى أن المديرية شاركت في الماراثون، بـ5 قوائم و٢٩ مرشح فردي، واستمرت الانتخابات على مدى يومي 29،28 ديسمبر 2020، وجرى التصويت في ٢ مقر انتخابي داخل ديوان عام المديريه، وسط إجراءات احترازيه مشددة، وتم تقديم الطعون الكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة في 30 ديسمبر الماضى، وتم البت فيها يوم 31 ديسمبر.

وأوضحت وكيل الوزارة أن النتائج جاءت كالتالي: فوز قائمة العلمين في محافظه الإسكندريه، ونتيجة المقاعد الفردي: الدائرة الأولى فوز كلاً من سمر السيد ناجي، ومحمد علاء الدين صديق، والدائره الثانيه، فاز محمد أسامه جلال عوض، والدائرة الثالثه، فاز كل من أمل ممدوح على خلف، ومحمود رمضان رمضان، كريم شعبان جابر، والدائرة الرابعة فاز محمد حمدى منيسي، والدائره الخامسه فازت سما محفوظ احمد.

ولفتت إلى أنه سيتم عقد أول دور انعقاد لبرلمان الشباب على مستوى الجمهورية خلال فبراير ٢٠٢١، مشيرة إلى أن الهدف من برلمانات الشباب والطلائع هو التثقيف والتوعية والتدريب على المشاركة السياسية في الحياة النيابية للطلائع وكيفية المشاركة بشكل سياسي صحيح في جميع الانتخابات المقبلة في مصر، فضلاً عن إعداد نواب فاعلين بشكل علمي صحيح حتى يكونوا جديرين بتمثيل أبناء دوائرهم ويكونوا نواب المستقبل .

أول دور انعقاد فبراير المقبل .. فوز قائمة العلمين و8 مرشحين بعضوية برلمان الشباب 2021 فى الإسكندرية (أسماء وصور)

أول دور انعقاد فبراير المقبل .. فوز قائمة العلمين و8 مرشحين بعضوية برلمان الشباب 2021 فى الإسكندرية (أسماء وصور)

أول دور انعقاد فبراير المقبل .. فوز قائمة العلمين و8 مرشحين بعضوية برلمان الشباب 2021 فى الإسكندرية (أسماء وصور)

أول دور انعقاد فبراير المقبل .. فوز قائمة العلمين و8 مرشحين بعضوية برلمان الشباب 2021 فى الإسكندرية (أسماء وصور)

أول دور انعقاد فبراير المقبل .. فوز قائمة العلمين و8 مرشحين بعضوية برلمان الشباب 2021 فى الإسكندرية (أسماء وصور)

أول دور انعقاد فبراير المقبل .. فوز قائمة العلمين و8 مرشحين بعضوية برلمان الشباب 2021 فى الإسكندرية (أسماء وصور)