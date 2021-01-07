شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تشكل لجنة إدارة أزمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف، تشكيل لجنة إدارة أزمة بديوان عام الوزارة، برئاسة الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالوزارة، وعضوية كل من: الشيخ صبري ياسين دويدار، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، والدكتور أحمد عبد الرؤوف، مدير عام الشؤون القانونية، والشيخ أحمد عبد المنعم، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، لاتخاذ ما تراه مناسبا في أي مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا .

وقالت وزارة الأوقاف: إنه في حال رأى مدير أي مديرية ضرورة تستدعى غلق أي مسجد، فعليه رفع الأمر فورا لرئيس اللجنة، لتقرر اللجنة ما تراه مناسبا سواء في أمر الغلق أم مجازاة المقصر، مع عدم اتخاذ أي إجراءات فردية في هذا الشأن، ولا يتم إعادة فتح أي مسجد تم غلقه إلا بمعرفة اللجنة وقرار منها، سواء أكان قد تم غلقه قبل هذا التنبيه أو تم غلقه بعده .

وأكدت وزارة الأوقاف، أن اللجنة في حالة انعقاد دائم، وعليها متابعة تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية والتباعد الاجتماعى بكل حزم .