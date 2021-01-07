شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مبارك يعلق علي أحداث أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«هو يناير فيلم أم حقيقة».. هكذا علق علاء مبارك، ساخرًا، على ما تشهده أمريكا من مظاهرات واقتحام لمبنى الكونجرس الأمريكي خلال الساعات الماضية.

وقال علاء مبارك على صفحته الرسمية على موقع التغريديات القصيرة «تويتر»: «هو يناير Grinning face فيلم أم حقيقة!! ما تشهده أمريكا من مظاهرات واقتحام لمبنى الكونجرس الأمريكي شيء غير متوقع، وأحداث لم تشهدها أمريكا ربما منذ القرن التاسع عشر، والطريف أن تويتر أغلق حساب الرئيس ترامب لمدة ١٢ ساعة بسبب تغريداته للتحريض على العنف enticing violence Thinking face صباح الخبر».