شكرا لقرائتكم خبر عن «مقال اليوم» من طارق الشناوي: قُبلة زاهر ومؤخرة رانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

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«المصري اليوم» تزخر بمجموعة من أبرز المفكرين والكُتاب والمُتخصصين، من بينهم الكاتب طارق الشناوي، الذي سلط الضوء، في مقاله المعنون بـ«قُبلة زاهر ومؤخرة رانيا» عن تصريحات الفنانين و(التريند).

«الشناوي» بدأ مقاله: «لكل فعل رد فعل، مساوٍ له في القوة ومضاد له في الاتجاه.. هكذا أخبرنا نيوتن في قوانين الحركة قبل نحو ثلاثة قرون من الزمان، هكذا أرى حديث رانيا يوسف عن جمال مؤخرتها مقابل حديث أحمد زاهر عن رفضه القبلات.. رانيا لا تتوقف في البحث عن (تريند)، إلا أن هناك مبالغة على الوجه الآخر من نقابة الممثلين عندما تقرر محاكمتها، بينما لو قالت مثلًا: أنا أجمل أنف أو عيون أو رموش أو شفايف، ح تعدى».

تابع: «أحمد زاهر بعد يوسف الشريف يعلن رفضه القبلات، دعّم زاهر أقواله بإضافة مسحة دينية، وهي أنه يعتبرها (سيئة جارية)، على الجانب الآخر تماما من (صدقة جارية).. والمقصود بالصدقة الجارية هي تلك التي تظل تمنح من فعلها الحسنات حتى قيام الساعة، بينما الثانية تؤدى إلى الانشطار الدائم، فلا تتوقف أيضا عن تحميل صاحبها مزيدا من السيئات حتى قيام الساعة».

يواصل الكاتب مقاله: «الجمهور يعلم أنه يتعامل مع أطياف وليست حقيقة، إلا أن الأمر قطعًا ليس فقط يوسف أو زاهر، عدد كبير من الفنانين تعوّد أن ينطق في أحاديثه بما يريد الجمهور أن يسمعه، تلك هي القناعة التي يحرصون أولًا عليها في ركوب موجة الناس، كلما تم تصدير التشدد الأخلاقي وجد الفنان مؤازرة من الناس».

اختتم: «الحالة التي صارت عليها رانيا يوسف في تصريحاتها المتكررة تؤكد أنها لا تملك بوصلة اختيار الكلمات الممكنة داخل الدائرة المحدودة للأصدقاء أو تلك يجوز أن تخرج للعلن، أما زاهر ويوسف وإخوانهما فهم يدركون تماما أين يقف المزاج الشعبي ويرسلون له ما يريد أن يسمعه، ورغم ذلك فالأمر لا يستحق في الحالتين تحقيقًا داخل نقابة الممثلين، فلا مؤخرة رانيا ولا قُبلة زاهر ستضيف أو تخصم شيئًا من الحياة الفنية».

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