شكرا لقرائتكم خبر عن حملات متابعة لسناتر الدروس الخصوصية لضبط المخالفين بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن حملات مواجهة سناتر الدروس الخصوصية تواصل نشاطها يومياً بالمرور المفاجئ على أماكن ومقار الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، لضبط المخالفين وتحرير محاضر وغلق وتشميع السناتر.

وأضاف «سعد»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن قرارات الغلق والتشميع تأتي للحفاظ على سلامة الطلاب وتنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد ومنع الزحام والتجمعات للحد من الوباء.

وأضاف أنه أصدر قراراً بتشكيل لجان عاجلة بمختلف الإدارات التعليمية، لغلق سناتر الدروس الخصوصية على مستوى المحافظة، استناداً إلى القرار رقم ٧٠٨ لسنة ٢٠٢٠ الوارد من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقال إن المديرية أغلقت قرابة 80 مركز للدروس الخصوصية «سناتر»، بمختلف الإدارات التعليمية، لافتا إلى أنه يتم حاليا تكثيف الإجراءات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة والجهة الإدارية، لشن حملات دورية مفاجئة على سناتر الدروس الخصوصية على مستوى الإدارات التعليمية، لغلق المخالف منها تفعيلاً لإجراءات وضوابط مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الغلق الفوري يأتي في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بناءا على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمكافحة الفيروس.

وشدد على أهمية الحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية لمنع أي تجمعات كبيرة من المواطنين مثلما الحال في المراكز والسناتر المخصصة للدروس الخصوصية .