شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة البحر الأحمر» يتابع وصول إمدادات الأكسجين للمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، توزيع إمدادات الأكسجين بالمستشفيات، حيث تواجد «مرعي» بمستشفى الغردقة العام في وقت الإمداد وملء خزان الأكسجين، يرافقه مدير المستشفى ومدير إدارة المستشفيات ومدير مكافحة العدوى وفريق من الإدارة الهندسية لمتابعة الوضع الحالي والتواصل مع الشركة الموردة للتأكيد على وصول الأكسجين في الوقت المحدد.

وأكد «مرعي» أنه لا يوجد نقص في الأكسجين في مستشفيات الصحة بالبحر الأحمر، كما أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمراقبة عملية الإمداد والمتابعة المستمرة لمعدلات استهلاك وتوزيع الأكسجين بالمحافظة ولمتابعة شبكات الأكسجين للتأكد من توافر المخزون الكافي كل ٦ ساعات والتأكد من وجود عدد كاف من أسطوانات الأكسجين وتحديد لجنة فرعية في كل مستشفى مسؤول لمتابعة الموقف على مدار الساعة.

وشدد على عرض تقرير يومي أولًا بأول بالكميات الموجودة، لسرعة التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي نقص.