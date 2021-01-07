شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة صلوات عيد الميلاد في كنائس شمال سيناء وسط إجراءات احترازية ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقيمت صلوات عيد الميلاد المجيد في مختلف كنائس محافظة شمال سيناء، وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكد الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، أنه تمت إقامة صلوات عيد الميلاد المجيد في كنائس عاطف السادات والمساعيد بالعريش وكنيسة بئر العبد، بحضور كهنة الكنائس، وحضور شعبي محدود وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أسقف سيناء الشمالية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال إقامة الصلوات في كنائس شمال سيناء، بحسب تعليمات وزارة الصحة، حيث اقتصرت الاحتفالات على إقامة الشعائر الدينية.

بدوره، قال القس غبـريـال، وكيل مطرانية شمال سيناء والمتحدث الإعلامي، إنه خلال الصلوات كانت الدعوات للعالم كله بالخير والسلام والأمن والأمان والصحة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما وجه الشكر إلى محافظ شمال سيناء ومدير أمن شمال سيناء والقيادات التنفيذية الأمنية ومديرية أوقاف شمال سيناء ومنطقة شمال سيناء الأزهرية ووكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة الصحة على التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ووجه الشكر إلى مدير أمن شمال سيناء والقيادات الأمنية على تأمين احتفال عيد الميلاد المجيد في مختلف كنائس المحافظة.

أقامة صلوات عيد الميلاد في كنائس شمال سيناء

أقامة صلوات عيد الميلاد في كنائس شمال سيناء

أقامة صلوات عيد الميلاد في كنائس شمال سيناء

أقامة صلوات عيد الميلاد في كنائس شمال سيناء

أقامة صلوات عيد الميلاد في كنائس شمال سيناء