شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط بسكويت منتهي الصلاحية في حملة بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في شمال سيناء عن ضبط كمية من الأغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك خلال حملة مكبرة على المحال التجارية والأسواق بمختلف مدن المحافظة، للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، أن فريقا من مراقبي الأغذية بالمديرية، برئاسة محمد فرحان، مراقب عام الأغذية بالمديرية، قام بالمرور على الأسواق والمحال التجارية والمخازن الخاصة بتداول السلع الغذائية، للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المقدمة للمواطنين.

أضاف وكيل الوزارة أن الحملة أسفرت عن ضبط 45 كرتونة بسكويت مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.