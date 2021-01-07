شكرا لقرائتكم خبر عن حملات على مواقف السيارات والشوارع بالقليوبية لرصد مخالفات عدم ارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل رؤساء المدن في القليوبية الحملات على مواقف السيارات والشوارع وأماكن تجمع المواطنين لمتابعة تنفيذ تعليمات مجلس الورزاء بارتداء الكمامة حرصا على سلامة الجميع لمنع انتشار عدوى كورونا.

حيث قادت المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها، حملة على أماكن التجمعات ومواقف السيارات أسفل كوبري قها والمولات التجارية بالتنسيق مع العقيد ناصر الجمال مأمور قسم شرطة قها والنقيب محمود الصيرفي رئيس شرطة المرافق بقها وأسفرت الحملة عن تحرير 125 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة.

وقاد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، بالاشتراك مع قوات الشرطة حملة لمتابعة تطبيق ارتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على أرواح وصحة جموع المواطنين

واستهدفت الحملة التي جابت الشوارع ضبط المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة للحد من الإصابة بالفيروس وأكد رئيس المركز والمدينة أن حملات متابعة ارتداء الكمامة مستمرة من قبل أجهزة مجلس المدينة وبالاشتراك مع قوات الشرطة لحماية جموع أهالينا المواطنين من عدوى انتشار الفيروس

وناشد رئيس المركز والمدينة المواطنين بقرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا بضرورة ارتداء الكمامة والإلتزام بالتعليمات التي من شأنها الحفاظ على صحة وأرواحهم مع تطبيق التباعد الاجتماعى في الحياه اليومية لعدم انتشار الفيروس

كما تابع أحمد وزيرى رئيس مدينة طوخ، مواقف السيارات في المدينة وبعض القرى لمتابعة ارتداء الكمامه وفرض غرامات مالية على المخالفين بالاشتراك مع مركز شرطة طوخ ضمن الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

حملات متابعة الكمامات فى القليوبية

حملات متابعة الكمامات فى القليوبية

حملات متابعة الكمامات فى القليوبية

حملات متابعة الكمامات فى القليوبية