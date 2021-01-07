شكرا لقرائتكم خبر عن «موزاييك الإسكندرية» يحتفل بعيد الميلاد بفسيفساء بيزنطية عمرها 1500 سنة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض متحف الموزاييك في الإسكندرية، (تحت الإنشاء) على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قطعة فسيفساء بيزنطية نادرة عمرها 1500 سنة، وذلك احتفالا بعيد الميلاد المجيد.

وجاءت القطعة المعروض، عبارة عن فسيفساء بيزنطية تصور ثلاثة من المجوس يقدمون الهدايا (الذهب والبخور والمر)، احتفالا بميلاد السيد المسيح عليه السلام، ويظهر بالقطعة المجوس بالزي الفارسي، والذي يشمل غطاء الرأس والكاب (رداء خارجي بدون أكمام)، والبنطال، والنجم فوقهم والنخيل خلفهم، وكذلك فقد كتبت أسماؤهم بالتزار وملكيور وغاسبار .

وتؤرخ اللوحة بالقرن السادس الميلادي، عمرها 1500 سنة، وموجودة في كنيسة سانتا ابولينا ري دي نوفو برافينا في إيطاليا.

كما عرض المتحف، قطعة أخرى عبارة عن فسيفساء «عبقرية العام»، يجسدها شخص على رأسه إكليل من الفواكه المتنوعة ويمسك بقرن الخيرات والفسيفساء تعبر عن تجدد قوى الطبيعة متمثلاً في تعاقب الفصول والزراعة والحصاد، وهي فسيفساء متعددة الألوان من الحجر والرخام تؤرخ بأواخر القرن الثانى الميلادي، عمرها يتجاوز 1900 سنة، وموجودة في المتحف الوطني للآثار بمدريد في إسبانيا .

"موزاييك الإسكندرية" يحتفل بعيد الميلاد المجيد بفسيفساء بيزنطية عمرها 1500 سنة (صور)

"موزاييك الإسكندرية" يحتفل بعيد الميلاد المجيد بفسيفساء بيزنطية عمرها 1500 سنة (صور)