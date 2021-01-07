شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة النقابية للعاملين بشمال سيناء تتعاقد مع عدد من الأطباء والمعامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعاقدت اللجنة النقابية للخدمات الإدارية والاجتماعية للعاملين بديوان عام شمال سيناء مع عدد من الأطاب البشريين والمعامل والصيدليات، وذلك لتقديم الخدمات المتنوعة لأعضائها بأسعار مناسبة.

وقال مصطفي العمري، رئيس اللجنة، تعاقدت اللجنة النقابية بديوان عام محافظة شمال سيناء مع عدد من كبار الأطباء البشريين في جميع التخصصات وكذلك بعض الصيدليات ومعامل تقويم وتركيب الأسنان وعيادة العلاج الطبيعي وعيادة عمل حجامة.

أضاف «العمري»، أنه تم التعاقد مع الأطباء في تخصصات الباطنة والحميات والقلب والمخ والأعصاب والأطفال والجراحة العامة والأسنان والعيون وجراحة العيون والعظام والأنف والأذن والتجميل والعلاج الطبيعي.

أشار إلى أنه يتم التعامل بموجب كارنية اللجنة النقابية للاستفادة من قيمة الخصم المتعاقد علية.