شكرا لقرائتكم خبر عن فتح طرق وسط سيناء بعد زوال الشبورة المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الإدارة العامة لمرور شمال سيناء بفتح طرق وسط سيناء أمام حركة المرور بعد إغلاقها لعدة ساعات بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تغطي سماء محافظة شمال سيناء.

وطالبت الإدارة العامة لمرور شمال سيناء المواطنين من أصحاب السيارات بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة القانونية وترك مسافة آمنة بين السيارات على مختلف طرق المحافظة وخاصة طرق وسط سيناء ، ومنع التوقف على الطريق واستخدام الأضواء الكاشفة وآلات التنبيه على فترات.

بدورها أعلنت محافظة شمال سيناء عن رفع درجة الاستعداد بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض عدد من مناطق المحافظة خاصة وسط سيناء لشبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب أحيانًا، والتي تقل معها الرؤية الأفقية.