شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إنشاء 2136 وحدة إسكان اجتماعي بمنطقة السبيل في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد رضوان العيادى وكيل وزارة الإسكان والمرافق بشمال سيناء، أنه تم الانتهاء من تنفيذ إنشاء عدد 89 عمارة سكنية تضم 2136 وحدة إسكان اجتماعى في منطقة السبيل بالعريش.

وأشار إلى الانتهاء من مرافق الموقع العام للمشروع من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحى لعدد 50 عمارة باجمالى 1200 وحدة وتسليمها إلى المنتفعين بموجب قرعة علنية عليها، وجارى الانتهاء من المرافق الخاصة بباقى العمارات ( 39 عمارة تضم 936 وحدة سكنية )، إلى جانب إنشاء المبانى الخدمية الخاصة بالمشروع ككل من مدارس ومحلات تجارية وغيرها.