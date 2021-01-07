شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعيينه في «النواب».. «أبو مراحيل»: سأعمل مع باقي النواب لخدمة المواطن البسيط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سالم أبومراحيل، الذي تم تعيينه في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، أنه سيعمل مع باقي زملائه أعضاء المجموعة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ من أجل تقديم الخدمات المتنوعة للمواطن البسيط في مختلف مدن محافظة شمال سيناء وخاصة مدينتي الشيخ زويد ورفح.

وأضاف أبومراحيل، أن تعيينه بقرار من الرئيس يعد هدية لأبناء القبائل في محافظة شمال سيناء، وأن القبائل السيناوية في عقل وقلب الرئيس، مشيرًا إلى أن الرئيس يعمل دوما على تنمية وتعمير سيناء.

وأشار إلى دعم التنمية والاستثمار في شمال سيناء وتقديم الخدمات المتنوعة للمواطن السيناوي، والتنسيق مع القيادات التنفيذية وعلي رأسها اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، في هذا الخصوص.

ووجه النائب التحية والشكر إلى رئيس الجمهورية على الثقة في تعيينة في مجلس النواب، بجانب توجيه التحية إلى محافظ شمال سيناء على جهوده التنموية في المحافظة.

ويعد أبومراحيل أحد قيادات قبيلة الرميلات في رفح، وهو عضو مجلس الشعب سابقًا، كما أنه احد القيادات الطبيعية في محافظة شمال سيناء، وله دور كبير في شمال سيناء.