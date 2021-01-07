شكرا لقرائتكم خبر عن 80 فريقًا طبيًا لمتابعة مصابي كورونا بالعزل المنزلي في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية استمرار العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا تحت شعار «100 مليون صحة»، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع المرضى الذين يخضعون للعزل المنزلى سواء المشخصين في مستشفيات وزارة الصحة أو عن طريق طبيب خاص

وقالت الدكتورة نجلاء مهدى مديرة الرعاية ومنسق عام المبادرة بالقليوبية، إنه تم تخصيص 80 فرقة لمتابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا بالعزل المنزلى على مستوى المحافظة، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى 48 فرقة وتختص بالتواصل تليفونيا مع الحالات لتقديم كافة الاستشارات والعمل إزالة كافة المعوقات و32 فرقة تختص بعمل الزيارات الميدانية لتلك الحالات.

وأضافت أن الفرق الطبية المكلفة بالمتابعة الميدانية على المنازل مزودين بأجهزة تابلت لتسجيل جميع بيانات المريض وأجهزه قياس نسبة الأكسجين وأجهزه قياس حرارة مع إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازيه والوقائية وفقا لبروتوكول مكافحة العدوى.

وأوضحت مديرة الرعاية أنه تم متابعة 6000 حالة منذ بدء العزل المنزلى بنطاق المحافظة حتى الآن وتوفير كافة سبل الراحة لهم في الحصول على العلاج.

فرق طبية لمتابعة العزل المنزلى بالقليوبية

فرق طبية لمتابعة العزل المنزلى بالقليوبية

فرق طبية لمتابعة العزل المنزلى بالقليوبية