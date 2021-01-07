شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية»: تطهير وتعقيم 8 مواقع للوقاية من فيروس كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى الاسكندرية، رئيس مجلس الإعلام الريفى، أن المديرية بالتعاون مع ديوان عام محافظة الإسكندرية بالاشتراك مع الإدارة العامة للتعاون الزراعي، وإستمراراً لأنشطة مجلس الإعلام الريفي، نفذت قافلة خاصة بمكافحة مرض كورونا المستجد، في القرى والأماكن الريفية، أمس.

وأضاف أن القافلة بدأت عملها من جمعية عزب نوبار الزراعية التابعة للتعاون الزراعي بمنطقة خورشيد، وتم تطهير عدد كبير من أماكن التجمعات، حيث تم تطهير 8 مواقع شملت، إدارة خورشيد الزراعية، والبنك الزراعي بخورشيد، وجمعية عزب نوبار الزراعية، ومحطة بنزين خورشيد، وشركة توزيع الكهرباء بخورشيد، ومسجد الناصر، ومكتب بريد عزب نوبار، وسوق عزبة نوبار.

وأشار الى أنه جرى توفير المطهرات بمعرفة المحافظة وتم استخدام موتور رش مملوء بـ٦٠٠ لتر من المطهر، والموتور تم توفيره بواسطة المواطن عيد علي عبد الغني مدير جمعية عزب نوبار.

وجرى تنظيم القافلة بتنسيق مشترك بين ديوان عام المحافظة ومجلس الإعلام الريفي بمديرية الزراعة .

المطهر من المحافظة والموتور مملوك لمواطن .. مواطن قافلة زراعية لتطهير وتعقيم 8 مواقع فى الاسكندرية ضد "كورونا" (صور)

المطهر من المحافظة والموتور مملوك لمواطن .. مواطن قافلة زراعية لتطهير وتعقيم 8 مواقع فى الاسكندرية ضد "كورونا" (صور)

المطهر من المحافظة والموتور مملوك لمواطن .. مواطن قافلة زراعية لتطهير وتعقيم 8 مواقع فى الاسكندرية ضد "كورونا" (صور)

المطهر من المحافظة والموتور مملوك لمواطن .. مواطن قافلة زراعية لتطهير وتعقيم 8 مواقع فى الاسكندرية ضد "كورونا" (صور)

المطهر من المحافظة والموتور مملوك لمواطن .. مواطن قافلة زراعية لتطهير وتعقيم 8 مواقع فى الاسكندرية ضد "كورونا" (صور)