أخبار مصر

الهواري مديرًا لمنطقة العريش للثروة السمكية

0 نشر
خالد محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الهواري مديرًا لمنطقة العريش للثروة السمكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، قرارا بتكليف سامي سليمان الهواري، إخصائي تطوير وإرشاد بالدرجة الأولي بالمجموعة النوعية لوظائف الزراعة، للقيام بأعمال مدير منطقة العريش للثروة السمكية.

وجاء تعيين الهواري خلفًا للدكتور شكري سالمان، والذي جري تعيينه مديرًا تنفيذيًا لإدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء.

يذكر أن الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، أصدر قرارا قبل عدة أيام بتكليف شكري سالمان، كبير إخصائيين بدرجة مدير عام، للقيام بأعمال المدير التنفيذي لإدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    145,590

  • تعافي

    115,975

  • وفيات

    7,975

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا