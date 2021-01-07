شكرا لقرائتكم خبر عن الهواري مديرًا لمنطقة العريش للثروة السمكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، قرارا بتكليف سامي سليمان الهواري، إخصائي تطوير وإرشاد بالدرجة الأولي بالمجموعة النوعية لوظائف الزراعة، للقيام بأعمال مدير منطقة العريش للثروة السمكية.

وجاء تعيين الهواري خلفًا للدكتور شكري سالمان، والذي جري تعيينه مديرًا تنفيذيًا لإدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء.

يذكر أن الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، أصدر قرارا قبل عدة أيام بتكليف شكري سالمان، كبير إخصائيين بدرجة مدير عام، للقيام بأعمال المدير التنفيذي لإدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء.