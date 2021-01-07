شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الوطنية لدعم الرئيس للإعلام السياسى تزور جامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام ممثلو الحملة الوطنية لدعم الرئيس للإعلام السياسى بزيارة إلى جامعة العريش، وذلك للوقوف على خطة الجامعة في المرحلة القادمة والمشروعات القومية.. حيث كان في استقبالهم الدكتور سعيد عبد الله لافى رفاعى، رئيس جامعة العريش، والدكتور حسن الدمرداش، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد بيان للجامعة على أن رئيس الجامعة استعرض أمام ممثلى الحملة أهم المشروعات التي تقوم بتنفيذها الجامعة.. خاصة التي تتمشى مع الاتجاه القومى للدولة ومع أهداف الحملة، وذلك في إطار دعم الرئيس السيسي للجامعة والمشروعات التي تهدف لتنمية الدولة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وغيرها من الجهات المتعاونة مع الجامعة، وخطة الجامعة في المرحلة المقبلة في إطار المشروعات القومية.

وأشار رئيس الجامعة إلى التعاون مع جميع المؤسسات داخل محافظة شمال سيناء والمشاركة المجتمعية في كافة المجالات، ومن أبرزها: المشاركة في الماراثون الرياضى والندوات وتغيير الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب وغرس القيم والمبادئ والأخلاق الحميدة والحس الوطنى لدى الطلاب وغيرها.

كما قام ممثلو الحملة بجولة تفقدية داخل الحرم الجامعى، وأشادوا بدور جامعة العريش كمنارة تعليمية داخل سيناء ولدعم التنمية والنهوض بالمجتمع.

وفى نهاية الزيارة.. قام الدكتور خالد الشريف، مفوض الحملة في محافظة شمال سيناء، بتكريم رئيس الجامعة ومنحه درع الحملة نيابة عن اللواء فوزى رمضان، رئيس الحملة على مستوى الجمهورية.