شكرا لقرائتكم خبر عن رش وتطهير شوارع وأبنية مصيف بلطيم لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال التطهير والتعقيم الوقائي للشوارع والميادين بالإضافة إلى متابعة الإجراءات الصحية وتكثيف حملات التطهير والتعقيم.

وشدد «عبدالقوي» على استمرار أعمال الرش والتطهير بالشوارع الحيوية والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة وخاصة دور العبادة والمحال التجارية والمنشآت وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافه المنشآت ومراعاة المسافات البينية والإبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهه انتشار فيروس كورونا بنطاق المدينة حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.