شكرا لقرائتكم خبر عن فض سرادقي عزاء وغلق 79 محلًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة اللواء وليد البيلي رئيس المدينة، سرادقين عزاء، بشارع خفاجى وشارع جانبي من صلاح سالم، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة ضمن خطتها الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف قادها عبدالحي سيد ونادي مرداشي نائبي رئيس الوحدة، حملة مكبرة في ساعة متأخرة من مساء الاربعاء، لمتابعة التزام المحال التجارية والصناعية بمواعيد الغلق طبقا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

واسفرت الحملة عن غلق عدد 79 محل بينهم عدد 37 من شوارع صفية زغلول واحمد عرابي وعبدالسلام عارف والرياضي، وغلق عدد 42 محل من الوحدات القروية، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية .

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ورؤساء الأحياء والمناطق بتكثيف الحملات على المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة ضمن خطتها الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، وإتخاذ الاجراءات اللازمة ضد أي منشأة تخالف تعليمات منع التجمعات وإقامة الإحتفالات بإنواعها وبخاصة في الأماكن المغلقة من حفلات زفاف وسرادقات العزاء، مشددا على عدم التهاون في اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد المخالفين، وضرورة تفعيل الغرامة الفورية ضد غير المرتدين للكمامات.