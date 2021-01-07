شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أول طفل بفيروس كورونا في المنوفية.. وفرعية «الأطباء» تنعى شهيدًا جديدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى طفل، 10 سنوات، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى قويسنا العام، بعد تدهور حالته ووضعه على جهاز تنفس صناعي، ليصبح أول حالة وفاة بين الأطفال نتيجة الإصابة بالفيروس المستجد في محافظة المنوفية.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أبناء قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع بعد وفاة الطفل «عبدالله»، وشارك عدد من أبناء القرية في تشييع جنازته، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار كورونا.

وأعلن مستشفى قويسنا المركزى أن الطفل توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، موضحا أنه خضع لعمل أشعة مقطعية وإجراء مسحة كورونا، وتبين إصابته بالفيروس، وتدهورت حالته سريعاً، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

فيما نعت النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة المنوفية الدكتور أسامة عبدالله، استشاري الجراحة بمستشفى شبين الكوم التعليمي، الذي توفى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وجاء في بيان أصدرته النقابة مساء الأربعاء: «تنعى نقابة الأطباء بالمنوفية الدكتور أسامة عبدالله، استشاري الجراحة بمستشفى شبين الكوم التعليمي، متأثرا باصابته بفيروس كورونا، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».